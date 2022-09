Ouverture d'une information judiciaire dans le dossier Pogba

PARIS (Reuters) - Le parquet de Paris annonce vendredi l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour "extorsion avec arme en bande organisée" et "enlèvement et séquestration", notamment, à la suite d'une plainte du milieu de terrain des Bleus Paul Pogba contre l'un de ses frères, Mathias, et des amis d'enfance.

Le footballeur avait saisi le 16 juillet le parquet de Turin de ces faits, qui auraient été commis entre mars et juillet 2022.

"À l'issue des premières investigations, le parquet de Paris a ouvert ce jour une information judiciaire contre X des chefs d'extorsion avec arme en bande organisée, enlèvement ou séquestration avec libération avant le septième jour en bande organisée pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime", précise la procureure de Paris dans un communiqué.

Les investigations enclenchées le 3 août en France, après un signalement de la justice italienne, vont se poursuivre dans le cadre d'une information judiciaire confiée à deux magistrats instructeurs du Tribunal judiciaire de Paris, ajoute Laure Beccuau.

Selon plusieurs médias, Paul Pogba, qui a été entendu début août par des enquêteurs français, a déclaré avoir été contraint de verser 100.000 euros à des amis d'enfance au printemps dernier. Son frère Mathias, qui a vivement interpellé le footballeur fin août sur les réseaux sociaux, figurerait au nombre des racketteurs présumés.

(Rédigé par Sophie Louet, édité par Marc Angrand)