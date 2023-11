Ouverture d'une enquête après des chants antisémites dans le métro parisien

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le parquet de Paris a confirmé mercredi avoir ouvert une enquête après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un groupe de jeunes scander des chants antisémites dans le métro parisien, dans un contexte de montée de l'antisémitisme en France depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Plus de 850 actes antisémites ont été recensés dans le pays depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, qui a donné lieu en réponse à des bombardements aériens israéliens d'une intensité sans précédent contre la bande de Gaza, a indiqué mardi soir le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "Propos choquants, inadmissibles, indignes", a déclaré le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, via le réseau social X (anciennement Twitter), ajoutant que "tous les moyens d'investigation sont mis en oeuvre pour retrouver rapidement les auteurs". La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ne permet pas d'identifier les individus ayant scandé ces chants. Le parquet de Paris a indiqué avoir ouvert une enquête pour des faits d'apologie du terrorisme, incitation à la haine fondée sur la discrimination et injure en raison de la race, ethnie ou religion. Cet incident dans le métro parisien est survenu après que le gouvernement a condamné mardi l'apparition de plusieurs étoiles de David tagguées sur des murs d'immeubles de la capitale. Une enquête a également été ouverte par le parquet de Paris à propos de ces tags. Le parquet n'a pas confirmé une information de BFM TV selon laquelle deux suspects ont été arrêtés dans cette affaire. (Reportage Ingrid Melander, rédigé par Jean Terzian)