Ouverture boursière en baisse en Europe avant la BCE

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes se replient à l'ouverture jeudi avant la prochaine décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). À Paris, le CAC 40 cède 0,25% à 7.934,47 points vers 08h35 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,44%, contre 0,3% pour le FTSE, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,3%, l'EuroStoxx 50 0,19% et le Stoxx 600 0,14%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en repli, le Dow Jones reculant de 0,28%, contre 0,31% pour le Standard & Poor's 500 et 0,44% pour le Nasdaq. A lire aussi... La BCE publiera un communiqué annonçant sa décision à 13h15 GMT, avant une conférence de presse commentant la décision à 13h45 GMT. Les marchés sont certains que la banque centrale maintiendra ses taux à leurs niveaux actuels. Aux valeurs, Teleperformance est suspendu après avoir chuté de 17,75%, les résultats 2023 du groupe ayant déçu les investisseurs. JCDecaux cède 5,85% après ses résultats 2023. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)