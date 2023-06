Ouganda: Un groupe islamiste fait 25 morts dans l'attaque d'une école

Ouganda: Un groupe islamiste fait 25 morts dans l'attaque d'une école













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les membres d'un groupe armé lié à l'État islamique ont tué 25 personnes lors d'une attaque terroriste contre une école dans l'ouest de l'Ouganda, près de la frontière avec la République démocratique du Congo, a déclaré la police ougandaise samedi. Des membres des Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe ougandais basé dans l'est du Congo qui a prêté allégeance à l'État islamique, ont attaqué l'école secondaire Lhubirira, à Mpondwe, brûlant un dortoir et pillant de la nourriture vendredi en fin de journée, a indiqué la police. "Jusqu'à présent, 25 corps ont été récupérés dans l'école et transférés à l'hôpital de Bwera. Huit victimes ont également été retrouvées et sont toujours dans un état critique à l'hôpital de Bwera", a déclaré la police ougandaise sur Twitter. La police n'a pas précisé combien d'écoliers figuraient parmi les victimes. Les soldats poursuivent les assaillants qui ont fui vers le parc national des Virunga, en République démocratique du Congo, a ajouté la police. Un porte-parole des forces de défense ougandaises a ensuite précisé sur Twitter que les assaillants avaient enlevé plusieurs personnes et que les soldats tentaient de les secourir. En avril, les combattants des ADF ont attaqué un village dans l'est de la République démocratique du Congo, tuant au moins 20 personnes. L'Ouganda a envoyé des troupes au Congo pour aider à combattre le groupe armé. (Reportage de Jose Joseph à Bangalore et George Obulutsa à Nairobi, version française Benjamin Mallet)