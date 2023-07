Otan : Zelensky demande un signal clair lors du sommet sur une adhésion de l'Ukraine

Otan : Zelensky demande un signal clair lors du sommet sur une adhésion de l'Ukraine













par Jason Hovet et Robert Muller PRAGUE, 7 juillet (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a demandé jeudi aux dirigeants de l'Otan, qui se réuniront la semaine prochaine en sommet, de prendre des mesures concrètes en vue d'une adhésion de l'Ukraine, bénéficiant de l'appui en ce sens de son homologue tchèque Petr Pavel lors d'une visite à Prague. Face à l'invasion lancée par la Russie le 24 février 2022, a-t-il dit, Kyiv a besoin de davantage qu'un simple communiqué publié depuis plus de dix ans selon lequel la porte de l'Alliance transatlantique est "ouverte". Désireuse de rejoindre l'Otan dès que possible, l'Ukraine attend du sommet de Vilnius (Lituanie), les 11 et 12 juillet, un signal clair de pouvoir intégrer l'Alliance aussitôt la guerre terminée. Les membres de l'Otan sont divisés sur le calendrier potentiel d'une adhésion de l'Ukraine, certains d'entre eux craignant qu'une telle décision rapproche l'Alliance d'une guerre active avec la Russie. S'exprimant lors d'une conférence de presse au côté de Petr Pavel, Volodimir Zelensky a déclaré discuter d'"un signal clair, de certaines choses concrètes vers une invitation" à intégrer l'Otan. "Nous avons besoin de cette motivation. Nous avons besoin d'honnêteté dans nos relations". Le dirigeant ukrainien a jugé insuffisante la formule choisie par les dirigeants de l'Otan, lors d'un sommet en 2008, selon laquelle la porte "restera ouverte" pour l'Ukraine qui deviendra à terme un membre. "Nous avons besoin d'une sorte de signal, un signal clair", a-t-il répété en réponse aux questions de journalistes. "Pas seulement que la porte est ouverte - ce n'est pas suffisant. Mais que l'Ukraine sera dans l'Alliance". Membre de l'Alliance et parmi les principaux soutiens de l'Ukraine depuis le début de la guerre, la République tchèque est favorable à l'adhésion de l'Ukraine, qui "est dans l'intérêt" de Prague, a dit son président. "L'Ukraine devrait, dès que la guerre est finie, entamer des négociations pour rejoindre l'Otan, c'est aussi dans l'intérêt de notre sécurité, stabilité régionale et prospérité économique", a déclaré Petr Pavel devant les journalistes. Dans un entretien à Reuters en mai dernier, le dirigeant tchèque, ancien conseiller militaire de haut rang à l'Otan, avait souligné qu'il fallait soutenir l'entrée de l'Ukraine dans l'Otan et dans l'Union européenne mais que, dans les deux cas, un processus d'adhésion prendrait du temps. (Reportage Jason Hovet, Robert Muller et Ronald Popeski, avec Alan Charlish; version française Jean Terzian)