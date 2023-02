Otan: Reprise des pourparlers entre Turquie, Suède et Finlande le 9 mars

Otan: Reprise des pourparlers entre Turquie, Suède et Finlande le 9 mars













Crédit photo © Reuters

ANKARA (Reuters) - Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, a déclaré lundi que les discussions avec la Suède et la Finlande concernant leurs demandes d'adhésion à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) reprendraient le 9 mars. La Turquie avait annulé indéfiniment en janvier une réunion d'un mécanisme trilatéral avec la Suède et la Finlande, prévue le mois suivant, à la suite d'une manifestation organisée à Stockholm qui a provoqué la colère d'Ankara. "Mes collègues assisteront à la réunion qui se tiendra le 9 mars", a déclaré Mevlüt Cavusoglu lors d'une conférence de presse à Ankara, ajoutant que la réunion se tiendrait à Bruxelles. Il a cependant ajouté que la Suède ne remplissait toujours pas ses obligations au titre du mémorandum d'entente signé lors d'un sommet de l'Otan à Madrid en juin dernier, tandis que le secrétaire général de l'Otan et d'autres alliés ont déclaré que Stockholm avait modifié sa législation. "Malheureusement, nous n'avons pas vu de mesures satisfaisantes de la part de la Suède concernant la mise en œuvre du mémorandum de Madrid", a dit Mevlüt Cavusoglu. "Il n'est pas possible pour nous de dire 'oui' à la candidature de la Suède à l'Otan avant de voir ces mesures". La Suède et la Finlande ont demandé l'an dernier à rejoindre l'Otan après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais la Suède en particulier a fait face à des objections de la part de la Turquie. Ankara accuse Stockholm d'abriter des personnes qu'elle accuse de terrorisme et exige leur extradition comme étape vers le feu vert à son adhésion. Les États-Unis et d'autres membres de l'Otan espèrent que les deux pays nordiques deviendront membres de l'alliance lors d'un sommet de l'Otan qui doit se tenir le 11 juillet à Vilnius, la capitale de la Lituanie. Si la Turquie a indiqué qu'elle pourrait approuver l'adhésion de la Finlande, elle n'a donné aucune assurance concernant la Suède d'ici là. (Reportage Ezgi Erkoyun et Ece Toksabay, version française Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)