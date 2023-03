Otan: Le Parlement hongrois approuve l'adhésion de la Finlande

Otan: Le Parlement hongrois approuve l'adhésion de la Finlande













Crédit photo © Reuters

BUDAPEST (Reuters) - Le Parlement hongrois a approuvé lundi un texte autorisant la Finlande à rejoindre l'Otan, mettant fin à plusieurs mois d'inaction sur le dossier de la part du parti Fidesz au pouvoir et rapprochant le pays d'Europe du Nord d'une adhésion à l'Alliance transatlantique. Les 30 pays membres de l'Otan doivent chacun donner leur feu vert à l'entrée d'un nouveau pays. Seule la Turquie, désormais, n'a pas encore approuvé l'adhésion de la Finlande. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué ce mois-ci que cela devrait être le cas d'ici les élections du 14 avril. Finlande et Suède ont demandé simultanément l'an dernier à rejoindre l'Otan, à la suite de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine. Le texte visant à approuver l'entrée de la Suède dans l'Alliance transatlantique est toujours bloqué au Parlement hongrois. (Reportage Krisztina Than; version française Jean Terzian)