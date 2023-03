OTAN : La Turquie lève un dernier obstacle à l'adhésion de la Finlande

ANKARA (Reuters) - Le Parlement turc a approuvé comme attendu jeudi un texte autorisant la Finlande à rejoindre l'Otan, levant le dernier obstacle majeur à l'adhésion du pays à l'Alliance transatlantique, sur fond de deuxième année de la guerre en Ukraine. La Turquie était le dernier des 30 pays membres de l'Alliance à ne pas avoir encore approuvé l'adhésion de la Finlande, après que la Hongrie a ratifié plus tôt cette semaine un texte en ce sens. Suède et Finlande ont effectué un virage diplomatique l'an dernier en demandant à rejoindre l'Otan en réaction à l'offensive lancée par la Russie en Ukraine. Le processus a été ralenti par la Turquie et la Hongrie, alors que l'aval parlementaire des 30 membres de l'Alliance est nécessaire pour toute adhésion. Ce feu vert d'Ankara avait été annoncé ce mois-ci par le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui avait fait savoir que Helsinki avait pris les mesures réclamées par la Turquie à l'égard de groupes qu'elle considère comme terroristes et s'agissant des exportations commerciales. Ankara bloque en revanche toujours l'adhésion de la Suède, à laquelle il reproche de ne pas faire assez dans la lutte contre des individus à ses yeux terroristes, en dépit d'un pacte trilatéral signé l'an dernier par la Turquie, la Suède et la Finlande. L'Otan n'a plus accueilli de nouveau membre depuis l'entrée de la Macédoine du Nord en 2020. (Reportage Ezgi Erkoyun et Mert Ozkan; version française Jean Terzian)