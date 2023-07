Otan: La Turquie a accepté de ratifier l'adhésion de la Suède, dit Stoltenberg

Otan: La Turquie a accepté de ratifier l'adhésion de la Suède, dit Stoltenberg













Crédit photo © Reuters

VILNIUS (Reuters) - La Turquie a accepté lundi de ratifier l'adhésion de la Suède à l'Otan, a déclaré le secrétaire général de l'Alliance transatlantique, Jens Stoltenberg, qui s'est entretenu avec les dirigeants turc et suédois à Vilnius, en Lituanie, à la veille du début du sommet de deux jours de l'Otan. "Le président Erdogan a accepté de faire avancer le protocole d'adhésion de la Suède au Parlement national dès que possible, et de travailler étroitement avec celui-ci pour garantir une ratification", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, ajoutant ne pas être en mesure de donner des précisions sur le calendrier de ratification à Ankara. Plus tôt dans la journée, Jens Stoltenberg avait fait part de son optimisme sur une issue à l'impasse entre la Turquie et la Suède, alors même que le président turc Recep Tayyip Erdogan venait de lier, de manière inattendue, cette question à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. La Suède a demandé l'an dernier, en même temps que la Finlande, à rejoindre l'Alliance transatlantique, un virage dans la politique sécuritaire des deux pays consécutif à l'offensive lancée par la Russie en Ukraine. Tous les pays de l'Otan doivent donner leur feu vert à l'entrée d'un nouveau membre. Alors que la candidature de la Finlande a été approuvée en avril dernier, la Turquie - de même que la Hongrie, pour des motifs différents - a jusqu'à présent bloqué l'accession de la Suède, reprochant à Stockholm son laxisme face à des individus considérés par Ankara comme des terroristes. Jens Stoltenberg a déclaré lundi que la Hongrie avait affirmé clairement ne pas vouloir être la dernière à ratifier l'adhésion de la Suède à l'Otan, qu'il a qualifié de "pas historique". (Reportage John Irish et Sabine Siebold; version française Jean Terzian)