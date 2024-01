Otan : La Hongrie soutient l'adhésion de la Suède, dit Orban à Stoltenberg

Crédit photo © Reuters

BUDAPEST (Reuters) - Le gouvernement hongrois soutient la candidature de la Suède à l'Otan, a déclaré mercredi le Premier ministre Viktor Orban lors d'un entretien téléphonique avec Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'alliance militaire. "Je réaffirme que le gouvernement hongrois soutient la candidature de la Suède à l'Otan", a déclaré Viktor Orban dans un message publié sur X, anciennement Twitter. Viktor Orban a également ajouté avoir dit à Jens Stoltenberg qu'il continuera de demander au parlement hongrois de voter en faveur de l'adhésion suédoise à l'alliance et de conclure sa ratification dès que possible. Jens Stoltenberg a déclaré après l'entretien téléphonique que Viktor Orban et son gouvernement soutenaient clairement l'adhésion suédoise. "J'attends avec impatience la ratification dès que le parlement se réunira à nouveau", a-t-il déclaré sur X. Le parlement turc a ratifié mardi l'adhésion de la Suède à l'Otan, faisant de la Hongrie le seul pays de l'alliance à ne pas avoir procédé à sa ratification. (Gergely Szakacs, Anita Komuves et Bart Meijer; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)