Otan: La Hongrie se penchera la semaine prochaine sur les candidatures Suède-Finlande

BUDAPEST (Reuters) - Le Parlement hongrois commencera la semaine prochaine à débattre de la ratification de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan, montre l'agenda parlementaire publié mercredi, alors que l'ensemble des 30 pays membres de l'Alliance doivent donner leur feu vert à cet élargissement. Stockholm et Helsinki ont demandé l'an dernier à rejoindre l'Otan, un virage dans leur politique sécuritaire consécutif à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La plupart des pays membres de l'Otan ont approuvé l'adhésion des deux pays scandinaves. Seules la Turquie et la Hongrie ne l'ont pas fait, pour l'heure. Alors qu'Ankara reproche à la Suède d'abriter des membres de groupes qu'il considère comme terroristes et a laissé entendre qu'elle n'approuverait pas son adhésion, Budapest dit que son programme parlementaire a été bousculé par un éventail de textes devant être approuvés pour débloquer des fonds de l'Union européenne. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a assuré en novembre dernier que son gouvernement nationaliste avait décidé de soutenir l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'Otan. Un projet de loi en ce sens avait été transmis au Parlement dès juillet dernier, sans qu'il ne soit débattu jusqu'à présent. (Reportage Gergely Szakacs; version française Jean Terzian)