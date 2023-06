Otan : L'Allemagne est prête à déployer quelque 4.000 soldats en Lituanie

BERLIN, 26 juin (Reuters) - L'Allemagne est prête à déployer de façon permanente quelque 4.000 soldats en Lituanie, dans le cadre de la refonte de la présence de l'Otan sur son flanc oriental en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré lundi le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. "L'Allemagne s'engage, en tant que membre de l'Otan et la plus grande économie d'Europe, à protéger le flanc oriental", a déclaré Boris Pistorius. Par le passé, Berlin a déclaré qu'il faudrait des années pour que la Lituanie obtienne des casernes, des logements pour les familles et des terrains d'entraînement suffisants. "La condition préalable (au déploiement) est que l'infrastructure nécessaire soit en place", a-t-il déclaré aux journalistes lors d'une visite en Lituanie. L'Allemagne dirige déjà le groupement tactique multinational de l'Otan en Lituanie, un bataillon de quelque 1.000 soldats, destiné à renforcer le flanc oriental de l'alliance. En outre, une brigade allemande, basée en Allemagne, est prête à intervenir pour renforcer rapidement les troupes en Lituanie en cas de besoin. Vilnius exige toutefois depuis longtemps la présence d'une troupe allemande au complet. "Nous sommes d'accord sur le fait que la brigade grandira au fur et à mesure que l'infrastructure sera mise en place", a indiqué Boris Pistorius, ajoutant qu'un tel déploiement ne pourrait pas être achevé en "quelques mois". L'effort doit être compatible avec les plans régionaux de l'Otan détaillant la manière dont l'Alliance réagirait à une attaque russe, a souligné le ministre, faisant référence aux documents récemment élaborés pour la première fois depuis la fin de la guerre froide. Boris Pistorius et le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, se sont rendus en Lituanie pour participer à un exercice visant à tester le renforcement rapide de l'actuel groupement tactique de l'Otan, dirigé par l'Allemagne, afin qu'il atteigne la taille d'une brigade, un scénario à mettre en oeuvre en cas de tensions accrues ou de conflit avec la Russie. Les dirigeants de l'Otan ont prévu de se réunir à Vilnius les 11 et 12 juillet prochains dans le cadre d'un sommet de l'Alliance. (Reportage Sabine Siebold ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)