Otan: Biden et ses alliés donnent des garanties à l'Ukraine en attendant son adhésion













Crédit photo © Reuters

(Actualisé avec précisions, commentaires supplémentaires de Biden et Zelensky, nouvelle réaction de la Russie) par Andrew Gray, John Irish, Steve Holland et Sabine Siebold VILNIUS (Reuters) - Les Etats-Unis et leurs alliés ont dévoilé mercredi, lors du sommet de l'Otan, de nouvelles garanties sécuritaires pour l'Ukraine destinées à aider celle-ci à faire face sur le long terme à l'offensive de la Russie, à défaut de l'intégrer pour l'heure dans l'Alliance comme le désirait Kyiv. Le président américain Joe Biden, qui s'est entretenu en aparté avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, a souligné en clôture du sommet organisé dans la capitale lituanienne Vilnius que l'Otan était plus unie que jamais et apporterait un soutien sans faille à l'Ukraine, dénonçant la soif de pouvoir du président russe Vladimir Poutine. Après avoir déclaré mardi que l'Ukraine intégrerait l'Alliance quand "les conditions seront réunies" - une absence d'invitation préalablement décrite par Volodimir Zelensky comme "absurde" -, les dirigeants de l'Otan ont affiché leur volonté de protéger tant que nécessaire l'Ukraine de l'invasion russe. Les pays du G7 ont présenté une initiative multilatérale visant à donner à Kyiv des assurances de sécurité sur le long terme, avec l'objectif de renforcer ses défenses contre la Russie et de dissuader Moscou de mener de nouvelles agressions. Cette initiative comprend des livraisons d'équipement militaire sophistiqué, de la formation, du partage des renseignements et de la cybersécurité, ont indiqué dans une déclaration commune les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la France, le Canada, l'Italie et la Grande-Bretagne. D'autres pays pourront se joindre à ce cadre. En contrepartie, l'Ukraine, qui pousse de longue date pour une entrée rapide dans l'Otan, s'est engagé à améliorer sa gouvernance, notamment par le biais de réformes judiciaires et économiques et d'une plus grande transparence. POUTINE S'EST "TROMPÉ" SUR L'UNITÉ DE L'OTAN "Notre soutien se prolongera longtemps dans le futur. C'est une déclaration puissante de notre engagement à l'Ukraine", a déclaré Joe Biden au côté de son homologue ukrainien et de ses pairs du G7. "Nous serons là aussi longtemps qu'il le faudra". Le chef de la Maison blanche a souligné par la suite, lors d'un discours en clôture du sommet, l'unité de l'Otan selon lui sous-estimée par Vladimir Poutine. "L'Otan est plus forte, plus énergique et, oui, plus unie que jamais dans son histoire. Plus vitale pour notre avenir commun. Ce n'est pas arrivé par accident", a dit Joe Biden. "Quand Poutine, avec son désir ardent de conquête et de pouvoir, a déclenché sa guerre brutale en Ukraine, il misait sur le fait que l'Otan tomberait en miettes. Il le pensait (...) Mais il s'est trompé", a-t-il poursuivi. Mettant de côté sa frustration de la veille, Volodimir Zelensky a salué un "soutien concret et sans précédent" à l'Ukraine, déclarant avoir eu lors du sommet la certitude que son pays rejoindrait l'Otan. "J'ai compris que nous serons dans l'Otan une fois que la situation sécuritaire se stabilisera. Dit simplement, quand la guerre sera finie, l'Ukraine sera invitée dans l'Otan et deviendra clairement membre de l'Alliance. Je n'ai pas eu d'autres pensées", a-t-il écrit sur Twitter. Le président ukrainien avait fait savoir qu'il soulignerait lors de son entretien bilatéral avec Joe Biden la nécessité pour Kyiv de disposer d'armes à longue-portée. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, a déclaré en amont de cette réunion que la question des missiles à longue-portée serait discutée. GRATITUDE Disant à Volodimir Zelensky comprendre sa frustration s'agissant du rythme avec lequel lui sont apportées les aides qu'il réclame, Joe Biden a assuré au dirigeant ukrainien que "les Etats-Unis font tout leur possible pour vous obtenir ce dont vous avez besoin". "J'attends avec impatience le jour où nous aurons une réunion pour célébrer votre adhésion officielle à l'Otan", a-t-il poursuivi, devant des journalistes, avant leur réunion. S'exprimant ensuite avant de quitter Vilnius, le président américain a déclaré que son homologue ukrainien comprenait désormais qu'être dans l'Otan maintenant ou non n'était "plus pertinent", tant que les engagements sécuritaires pris lors du sommet seraient respectés. Volodimir Zelensky a dit à Joe Biden vouloir remercier "tous les Américains" pour les milliards de dollars d'aides. "Il faut que vous sachiez que vous dépensez cet argent" pour davantage que des combats, a-t-il déclaré à son homologue. "Vous dépensez cet argent pour nos vies". D'après quatre diplomates de l'Otan impliqués dans les discussions, des divergences sont toutefois apparues à Vilnius entre des représentants américains et leurs homologues de l'Alliance, s'agissant de s'accorder sur les moyens de mettre fin à la guerre et sur les garanties à apporter à l'Ukraine en vue de son avenir. Le ministre britannique de la Défense a indiqué avoir prévenu l'Ukraine que ses alliés internationaux n'étaient "pas Amazon" et que Kyiv devait faire preuve d'un peu plus de reconnaissance pour les livraisons d'armes afin de convaincre les politiciens occidentaux de lui en fournir davantage. "TRÈS DANGEREUX" Interrogé sur ces commentaires, Volodimir Zelensky a assuré que Kyiv était "toujours reconnaissants envers le Royaume-Uni, les Premiers ministres et le ministre de la Défense parce qu'ils nous ont soutenus en permanence". Le dirigeant ukrainien a échangé depuis le début de la guerre avec trois locataires successifs à Downing Street (Johnson, Truss, Sunak). Alors que l'Otan est bâtie sur un principe de défense collective, les dirigeants de l'Alliance ont soigneusement évité de prendre un quelconque engagement militaire ferme auprès de l'Ukraine, craignant que cela les rapproche d'une guerre directe à grande échelle avec la Russie. Comme il l'avait fait mardi, le secrétaire général de l'Otan a mis en exergue la portée significative du message du sommet, déclarant que l'Ukraine s'était rapprochée de l'Alliance comme jamais auparavant, alors que ses dirigeants sont convenus de lever pour Kyiv les obligations fixées par le Plan d'action pour l'adhésion (MAP). Jens Stoltenberg a aussi rejeté les nouveaux avertissements lancés par Moscou sur les risques du soutien apporté par le bloc à l'Ukraine, alors que la Russie dit considérer l'élargissement de l'Otan vers l'Est comme une menace pour sa sécurité. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré qu'il pouvait être "très dangereux" pour les Occidentaux de donner à Kyiv des garanties sécuritaires. Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a estimé que le sommet de Vilnius montrait que l'Otan revenait à un "régime de Guerre froide", ajoutant que Moscou répondrait d'une manière et avec un calendrier "appropriés". (Reportage John Irish, Steve Holland, Justyna Pawlak, Sabine Siebold, Andrew Gray, Max Hunder; version française Jean Terzian)