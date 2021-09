Ostapenko et Vondrousova sans problème

par Adrien Verger (iDalgo)

La suite du premier tour du tournoi WTA du Luxembourg se poursuivait ce mardi avec 7 matchs au programme. Les têtes de série numéro 3 et 5 ont tenu leur rang, rejoignant ainsi les huitièmes de finale sans encombre. Ostapenko, 30e joueuse mondiale, a dominé l’Allemande Niemeier (133e) en deux sets (6-2 6-2) et moins d’une heure de jeu (56 minutes). Elle affrontera la qualifiée Hartono, 300e mondiale. Vondrousova, 35e, n’a pas mis beaucoup plus de temps pour venir à bout de la Belge Van Uytvanck (57e) en deux sets, 6-2 6-3 (1h14). Elle sera opposée à la Croate Fett (227e) en huitièmes. Voici les autres résultats de la journée : L’Ukrainienne Tsurenko a perdu contre Sasnovich (111e) 2 sets 0. La Hollandaise Hortano s’est imposée contre Friedsam en trois sets. Diyas (105e) a dominé Schmiedlova en trois manches également. La Belge Minnen (78e) a dû batailler pour sortir Parrizas-Diaz en trois tie-break. Enfin, victoire en deux sets pour la locale Minella (233e) face à Gracheva.