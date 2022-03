Oscars : "CODA" sacré meilleur film, une première pour le "streaming"

(Actualisé tout du long avec vainqueurs, précisions)

par Lisa Richwine

LOS ANGELES, 28 mars (Reuters) - "CODA", adaptation de "La Famille Bélier", a remporté dimanche à Los Angeles l'Oscar du meilleur film, faisant d'Apple+ la première plateforme de streaming à remporter la prestigieuse récompense au cours d'une soirée marquée aussi par les premières statuettes de Will Smith et de Jessica Chastain.

Narrant le parcours d'une adolescente du Massachusetts seule membre de sa famille non atteinte de surdité et qui se passionne pour le chant, "CODA", de Siân Heder, a battu des productions issues des studios traditionnels de Hollywood ainsi que "The Power of the Dog", produit par Netflix et réalisé par Jane Campion - qui a remporté l'Oscar de la meilleure réalisation.

"Je veux vraiment remercier l'Académie pour sa reconnaissance d'un film sur l'amour et la famille, en cette période difficile, dont nous avons besoin", a déclaré Patrick Wachsberger, producteur de "CODA", alors que l'ensemble de l'équipe du film était réunie sur la scène du Dolby Theatre, où la cérémonie avait retrouvé des paillettes après des restrictions sanitaires l'an dernier.

L'atmosphère joviale de la soirée a été perturbée par l'incursion sur scène de Will Smith, qui a giflé Chris Rock pour une blague de celui-ci à l'égard de l'épouse de l'acteur, Jada Pinkett Smith.

Si les spectateurs ont dans un premier temps cru à une mise en scène, les mots prononcés ensuite, depuis son siège à proximité de la scène, par Will Smith à l'encontre de Chris Rock ont tendu la salle. Ils ont été censurés par la chaîne ABC lors de la retransmission de la cérémonie.

De retour sur scène par la suite, pour se voir remettre l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du père des joueuses de tennis Serena et Venus Williams dans "La Méthode Williams", Will Smith, en larmes, a demandé pardon à l'Académie et aux autres nommés.

Jessica Chastain a remporté la statuette de la meilleure actrice pour son rôle dans "Dans les yeux de Tammy Faye".

Troy Kotsur est entré dans l'histoire en devenant le premier homme sourd à s'adjuger un Oscar, pour son second rôle dans "CODA".

Ariana DeBose, au casting du remake de "West Side Story" réalisé par Steven Spielberg, a remporté l'Oscar du meilleur second rôle féminin. (Reportage Lisa Richwine; version française Jean Terzian)