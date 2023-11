Oscar Pistorius remis en liberté conditionnelle en janvier

JOHANNESBURG (Reuters) - L'athlète sud-africain paralympique Oscar Pistorius, condamné pour l'assassinat de sa compagne Reeva Steenkamp le jour de la Saint-Valentin en 2013, bénéficiera d'une mise en liberté conditionnelle à compter du 5 janvier, ont annoncé vendredi les autorités pénitentiaires sud-africaines. Oscar Pistorius a été condamné en 2014 à cinq ans de prison pour homicide involontaire, puis reconnu coupable du meurtre de Reeva Steenkamp en 2015 après un appel du ministère public, puis condamné à six ans de prison en 2016, soit moins de la moitié des quinze ans de réclusion requis par les procureurs. La Cour suprême a alourdi cette peine à treize ans et cinq mois d'emprisonnement en 2017, qualifiant la première peine d'excessivement clémente. (Bhargav Acharya; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)