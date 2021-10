Osasuna et Majorque victorieux, Valence confirme son moins bien

par Arthur Cremers (iDalgo)

En attendant le choc du soir entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, trois rencontres de Liga avaient lieu ce samedi après-midi. Dès 14h, Osasuna a arraché le succès dans un match accroché et très serré contre le Rayo Vallecano. C'est Manu Sanchez qui a offert la victoire aux siens grâce à un but inscrit à la 90+1' qui permet à Osasuna d'intégrer le top 5 de la Liga. Plus tard, Majorque s'est également imposé face à Levante au terme d'un affrontement fermé et qui aura finalement été débloqué par un but d'Iddrisu Baba (74'). Puis à partir de 18h30, Valence se déplaçait sur la pelouse de Cadix et n'a jamais trouvé la faille malgré une très nette domination. Résultat, un match nul 0-0 et un quatrième match sans victoire pour des Valencians qui avaient obtenu trois succès au cours des quatre premières journées. Ils sont neuvièmes.