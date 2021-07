Osaka dit adieu à ses JO, Muguruza et Svitolina filent en quarts

par Arthur Cremers (iDalgo)

Les huitièmes de finale du tournoi olympique de tennis du tableau féminin avaient lieu cette nuit et ce matin. Et il y a eu une énorme surprise, voire deux, puisque Naomi Osaka, n°2 à la WTA, a été expédiée par Marketa Vondrousova en deux manches (6-1/6-4) et 1h10 de jeu tandis que Karolina Pliskova (n°7) n'a rien pu faire contre Camila Giorgi (6-4/6-2). En dehors de ça, les autres candidates au sacre se sont imposées. Ainsi, Garbiñe Muguruza et Elina Svitolina se sont respectivement défaites de Van Uytvanck et Sakkari. Anastasia Pavlyuchenkova, finaliste de Roland-Garros il y a quelques semaines, sera également présente en quarts de finale puisqu'elle n'a pas eu de souci pour battre Sara Sorribes Tormo 6-1/6-3. Les autres qualifiées sont Belinda Bencic, Paula Badosa et Elena Rybakina.