Orpea vend un portefeuille de 22 maisons de repos situées aux Pays-Bas

30 août (Reuters) - Orpea SA: * ANNONCE LA CESSION DE 22 MAISONS DE REPOS AUX PAYS-BAS À AMVEST LIVING & CARE POUR UN MONTANT TOTAL DE 85 MILLIONS D'EUROS * CES MAISONS, DONT LA CONSTRUCTION SERA ÉTALÉE SUR 2023, 2024 ET LE S1 2025, SERONT RÉPARTIES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE * CETTE CESSIN PORTERA À 75 LE NOMBRE DE MAISONS DÉTENUES PAR AMVEST ETEXPLOITÉES PAR SA FILIALE DAGELIJKS LEVEN.