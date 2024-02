Orpea va regrouper ses actions par 1.000 pour une nouvelle ordinaire

(Reuters) - Le groupe d'Ehpad Orpea a annoncé lundi qu'il allait regrouper ses actions, à hauteur de 1.000 anciennes contre une nouvelle ordinaire pour une valeur nominale de 10 euros. Le regroupement débutera le 20 février et les nouvelles actions seront admises à la côte le 22 mars, a indiqué le groupe dans un communiqué. Orpea précise que l'opération d'échange n'aura pas d'incidence directe sur la valeur totale des actions détenues par les actionnaires. (Redigé par Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)