Orpéa replonge en bourse après l'approbation de son plan de restructuration

29 juin (Reuters) - L'action Orpéa a enregistré une forte chute jeudi après la réouverture des échanges sur le titre, suspendu la veille à la demande de l'entreprise, alors que l'opérateur de maisons de retraite a annoncé l'approbation de son plan de restructuration par une majorité des classes de parties affectées. À 08h10 GMT, le titre Orpéa est en baisse de 16,4% à 1,85 euros, après avoir perdu jusqu'à 26,4% depuis la reprise des échanges. L'accord, qui devra être validé par le Tribunal de commerce de Nanterre, entraînera une dilution des investissements des actionnaires. Selon Orpéa, plongé dans la crise depuis la publication d'une enquête journalistique, les actionnaires verront leur participation diluée à environ 0,04% du capital, avec une valeur théorique d'environ 0,02 euros par action. Le plan de restructuration, proposé pour répondre au fort niveau d'endettement de la société, doit permettre la mise en oeuvre d'un accord avec un groupe d'investisseurs mené par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui fera de l'État le premier actionnaire d'Orpéa. Le forte baisse du jour était attendue par les analystes, a commenté Yi Zhong d'AlphaValue. "L'approbation du plan de transformation est cruciale pour la mise en oeuvre de l'accord avec la CDC, c'est-à-dire la dilution massive/le redressement, et il ne semble pas y avoir d'autres solutions", a-t-elle dit. (Rédigé par Victor Goury-Laffont, avec la contribution de Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)