Orpea rejette une demande de convocation d'une AG, le titre décroche

PARIS, 24 avril (Reuters) - Orpea chute d'environ 10% lundi à la Bourse de Paris après avoir rejeté la demande d'un groupe d'actionnaires d'organiser une assemblée générale. L'action de l'exploitant de maisons de retraites reculait de 9,53% vers 10h20 à 2,953 euros, de loin la plus forte baisse du SBF 120. L'association de défense des actionnaires minoritaires d'Orpea (Adamo), qui détient plus de 5,5% du capital du groupe, avait demandé lundi dernier dans un communiqué "la tenue sans délai d'une assemblée générale des actionnaires". L'Adamo conteste le plan de sauvegarde présenté par Orpea, dans la tourmente depuis des accusations de mauvais traitements sur ses résidents et de malversations financières, qui se traduit par une forte dilution pour les actionnaires en raison d'augmentations de capital prévues. Orpea a annoncé que la tenue d'une assemblée générale "n'était pas conforme à l'intérêt social de la société et de ses parties prenantes" et a ainsi décidé de "ne pas donner suite à cette demande qui ne s'appuie sur aucun fondement légitime". La réponse d'Orpea "sape l'espoir de revenir sur l'énorme dilution (prévue dans le cadre du plan de restructuration), ce qui pèse sur la performance du titre", a déclaré Yi Zhong chez Alphavalue. L'action Orpea avait gagné plus de 20% la semaine dernière. (Laetitia Volga avec Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)