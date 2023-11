Orpea recule après l'annonce d'une première augmentation de capital

PARIS, 13 novembre (Reuters) - Le titre Orpea recule à la Bourse de Paris lundi matin, le groupe ayant annoncé une nouvelle augmentation de capital et un changement de son conseil d'administration. A 08h44 GMT, le titre perdait 2,80%, tandis que le SBF 120 progressait de 0,53%. Le groupe d'Ehpad a annoncé lundi une première augmentation de capital et une évolution de sa gouvernance dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée arrêté par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 juillet 2023. L'augmentation de capital représentera environ 3,9 milliards d'euros. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)