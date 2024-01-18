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Orpea prévoit un EBITDAR d'environ 690 ME en 2023

Orpea prévoit un EBITDAR d'environ 690 ME en 2023

18 janvier (Reuters) - Orpea SA:

* EBITDAR 2023 ESTIMÉ À ENVIRON 690 MILLIONS D'EUROS, EN ÉCART DE -2,8% PAR RAPPORT À LA PRÉVISION DE 710 MILLIONS D'EUROS PUBLIÉE LE 6 NOVEMBRE 2023

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2023 DEVRAIT S'ÉTABLIR À ENVIRON 5,2 MILLIARDS D'EUROS

* LA TRÉSORERIE DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2023 DEVRAIT S'ÉTABLIR À ENVIRON 639 MILLIONS D'EUROS

* LE GROUPE CONSTATERA UN IMPACT POSITIF (SANS EFFET SUR LA TRÉSORERIE) SUR LE RÉSULTAT NET DU GROUPE D'ENVIRON 2,7 MILLIARDS D'EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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