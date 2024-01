Orpea prévoit un EBITDAR d'environ 690 ME en 2023

18 janvier (Reuters) - Orpea SA: * EBITDAR 2023 ESTIMÉ À ENVIRON 690 MILLIONS D'EUROS, EN ÉCART DE -2,8% PAR RAPPORT À LA PRÉVISION DE 710 MILLIONS D'EUROS PUBLIÉE LE 6 NOVEMBRE 2023 * LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2023 DEVRAIT S'ÉTABLIR À ENVIRON 5,2 MILLIARDS D'EUROS * LA TRÉSORERIE DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2023 DEVRAIT S'ÉTABLIR À ENVIRON 639 MILLIONS D'EUROS * LE GROUPE CONSTATERA UN IMPACT POSITIF (SANS EFFET SUR LA TRÉSORERIE) SUR LE RÉSULTAT NET DU GROUPE D'ENVIRON 2,7 MILLIARDS D'EUROS