Orpea prévoit un bénéfice de base en bas de la fourchette des prévisions

Orpea prévoit un bénéfice de base en bas de la fourchette des prévisions













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Orpea table sur un bénéfice de base annuel en bas de la fourchette annoncée en juillet, citant une augmentation des coût n'ayant pas été totalement absorbée par des augmentations de prix. Le groupe, qui fait l'objet de poursuites judiciaires en France, notamment pour des accusations de manquements dans la prise en charge de ses résidents, vise désormais un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et frais de location (Ebitdar) dans le bas de la fourchette de 705 à 750 millions d'euros annoncée en juillet. Orpea a enregistré un Ebidtar de 336 millions d'euros pour le premier semestre de 2023, contre 427 millions d'euros à la même période l'année dernière, principalement en raison d'une augmentation des frais de personnel et de l'inflation persistante affectant le coût de l'énergie, des denrées alimentaires et des produits médicaux. (Reportage Diana Mandiá et Federica Mileo, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)