Orpea prévoit un bénéfice d'exploitation en bas de la fourchette annoncée

Orpea prévoit un bénéfice d'exploitation en bas de la fourchette annoncée













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Orpea a annoncé mercredi tabler sur un bénéfice d'exploitation annuel en bas de la fourchette annoncée en juillet, citant une augmentation des coût n'ayant pas été totalement absorbée par des augmentations de prix. "On a globalement un environnement inflationniste qui continue à nous impacter, tant sur les charges de personnel que sur les autres dépenses, qu'elles soient énergétiques, d'alimentation, ou même les produits médicaux dont les prix ont très très fortement monté", a déclaré le groupe d'Ehpad lors d'un appel téléphonique avec la presse. Le groupe a également souligné sa capacité limitée à augmenter ses tarifs pour compenser l'augmentation des charges, évoquant un environnement globalement très réglementé, tant en France qu'à l'international, laissant peu de marge de manœuvre pour modifier les tarifs. Orpea vise désormais un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et frais de location (Ebitdar) dans le bas de la fourchette de 705 à 750 millions d'euros, annoncée en juillet. Le groupe a enregistré un Ebidtar de 336 millions d'euros pour le premier semestre de 2023, contre 427 millions d'euros à la même période l'année dernière. Le taux d'occupation a connu une amélioration globale au cours du semestre, à l'exception de la France, où Orpea est toujours affecté par un contexte de réputation défavorable, a déclaré l'entreprise. Orpea fait l'objet de poursuites judiciaires en France, notamment pour des accusations de manquements dans la prise en charge de ses résidents. (Reportage Diana Mandiá et Federica Mileo, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)