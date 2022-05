Orpea passe le dividende en raison de sa dette

13 mai (Reuters) - Le groupe Orpea a déclaré vendredi qu'il ne proposerait pas de dividende au titre de l'exercice 2021 et a annoncé la signature d'un accord avec des partenaires bancaires afin de rembourser une dette significative.

Dans la tourmente depuis fin janvier sur fond d'accusations de manquements dans la prise en charge des résidents de ses maisons de retraite, le groupe fait face à des enjeux de financements majeurs en raison d'investissements engagés pour le développement de son parc immobilier et de sa dette.

Le groupe d'Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) privés a vu son bénéfice net plonger à 65,2 millions d'euros en 2021, contre 160 millions d'euros un an plus tôt, et sa dette financière nette augmenter de 1,23 milliard d'euros pour atteindre 7,89 milliards d'euros fin 2021.

Orpea a ainsi déclaré avoir signé un accord avec plusieurs banques afin d'obtenir un crédit-syndiqué sécurisé d'un montant de 1,733 milliards d'euros, en raison d'un accès fermé aux marchés financiers et au ralentissement du programme de cessions d'actifs initialement envisagé.

Afin de désendetter son bilan, le groupe a lancé un programme de cessions d'actifs pour un montant d'au moins 3 milliards d'euros d'ici fin 2025.

Le titre de la société était en baisse de 4,9% à 9h30 à la Bourse de Paris. (Reportage Diana Mandiá, version française Anait Miridzhanian, édité par Kate Entringer)