Orpea : Ouverture d'une procédure amiable de conciliation visant à renégocier la dette
26 octobre (Reuters) - Orpea SA:
* OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE AMIABLE DE CONCILIATION AU BÉNÉFICE D'ORPEA S.A VISANT À LA RENÉGOCIATION DE SA DETTE AVEC SES CRÉANCIERS FINANCIERS
* ANTICIPATION DE DÉPRÉCIATIONS D'ACTIFS AU 31 DÉCEMBRE 2022 LIÉES À LA REVUE STRATÉGIQUE EN COURS ET ESTIMÉES, À DATE, ENTRE 2,1 ET 2,5 MILLIARDS D'EUROS AVANT IMPÔTS
* PRÉSENTATION LE 15 NOVEMBRE DU PLAN DE TRANSFORMATION AU SERVICE DES PATIENTS, DES RESIDENTS, DE LEUR FAMILLE ET DES COLLABORATEURS
* LE CONTEXTE ACTUEL AFFECTE LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE ET LE PROGRAMME DE CESSIONS D'ACTIFS TEL QU'ENVISAGÉ DANS LE PLAN DE FINANCEMENT AGRÉÉ AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES BANCAIRES EN MAI DERNIER
* LE MONTANT DE LA DETTE BRUTE DUE AU 31 DÉCEMBRE 2023 (TEL QUE CALCULÉ AU 30 JUIN 2022, PRO FORMA DES TIRAGES EFFECTUÉS AU 27 SEPTEMBRE 2022) EST DE 2,439 MILLIARDS D'EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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