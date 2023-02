Orpea : Le nominal de l’action sera ramené à 0,20 euro après restructuration

13 février (Reuters) - Le groupe Orpea a annoncé lundi qu'après les augmentations de capital prévues dans le cadre de sa restructuration financière, le nominal de l'action devrait être ramené à 0,20 euro. "La mise en oeuvre des augmentations de capital envisagées (...) ferait ressortir une valeur unitaire théorique des actions après opérations inférieure à 0,20 euro", indique le groupe dans un communiqué. Le titre Orpea, qui a clôturé vendredi à 3,65 euros, s'échangeait aux alentours de 80 euros avant les révélations de Victor Castanet, dans le livre-enquête "Les Fossoyeurs", qui a mis en cause la gestion par le groupe de ses maisons de retraite. Le groupe d'Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) a également fait état d'un solde de trésorerie à fin janvier de 694 millions d'euros, en baisse d'environ 160 millions d'euros comparé au 31 décembre 2022, et d'une dette financière brute fin décembre estimée à 9,7 milliards d'euros. Au regard de cette position de trésorerie, le groupe dit désormais considérer que "le risque de manque de liquidité est repoussé à la fin du deuxième trimestre 2023". Le groupe a également fait état pour 2022 d'un chiffre d'affaires de 4,68 milliards d'euros, soit une croissance organique de 5,5% sur l'année, conforme aux estimations annoncées lors de la présentation de son plan stratégique en novembre. Orpea a annoncé début février un accord de principe sur un plan de restructuration financière qui fait de l'État français son principal actionnaire, à travers une prise de contrôle par un groupement mené par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). (Reportage Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)