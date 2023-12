Orpea lance une nouvelle augmentation de capital

PARIS, 6 décembre (Reuters) - Le groupe d'Ehpad Orpea a lancé mercredi une augmentation de capital d'un montant de 1,2 milliard d'euros à destination des membres du groupement mené par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Il s'agit de sa deuxième augmentation de capital, après celle de 3,9 milliards d'euros lancée fin novembre, dans le cadre du plan de sauvegarde du groupe lourdement endetté et ébranlé par des accusations de manquements dans la prise en charge des résidents et de malversations financières. Le droit de souscription, dont la période prend fin le 12 décembre, s'élève à 0,0178 euro par action nouvelle et les membres du groupement se sont engagés à acheter toutes les actions. A l'issue de cette opération, le groupement mené par la CDC devrait détenir plus de 50% de la société, les créanciers non sécurisés 48,84% et le flottant sera d'environ 1%. La veille, le groupe a présenté le bilan de son plan de refondation, un an après son annonce, et dit prévoir 500 millions d'euros de cessions en 2024. Le titre Orpea prenait 2,90% à 0,01 euros à 09h17 GMT. L'action a perdu plus de 99% de sa valeur depuis la publication en janvier 2022, du livre-enquête baptisé "Les Fossoyeurs", dans lequel le journaliste Victor Castanet dénonce la négligence du groupe et le mauvais traitement de personnes âgées dans certains de ses établissements. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)