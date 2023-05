Orpea : La procédure de sauvegarde accélérée prorogée jusqu'au 24/07

24 mai (Reuters) - Orpea SA: * MISE A DISPOSITION DU RAPPORT DE L'EXPERT INDEPENDANT ETABLI DANS LE CADRE DE LA RESTRUCTURATION FINANCIERE D'ORPEA S.A. * LE RAPPORT DU CABINET SORGEM EVALUATION CONCLUT "QUE LES CONDITIONS FINANCIÈRES DU PLAN DE RESTRUCTURATION ENVISAGÉ SONT ÉQUITABLES POUR LES ACTIONNAIRES ACTUELS D'ORPEA" * PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE SPÉCIALISÉ DE NANTERRE EN DATE DU 22 MAI 2023, LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE A ÉTÉ PROROGÉE DE DEUX MOIS, DU 24 MAI AU 24 JUILLET 2023 (Rédaction de Paris)