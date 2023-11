Orpea : La cour d’appel autorise la CDC à monter au capital sans lancer d'OPA

PARIS, 9 novembre (Reuters) - La cour d'appel de Paris a confirmé jeudi la décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'autoriser la Caisse des dépôts à monter au capital de la société Orpéa sans lancer d'OPA. Dans un communiqué, le tribunal dit avoir confirmé cette décision adoptée en mai dernier par l'AMF "afin de préserver l'effet utile de la directive européenne qui est à l'origine de la procédure de sauvegarde accélérée et de faciliter la restructuration d'entreprises faisant face à des difficultés financières". (Jean-Stéphane Brosse pour le service français, édité par Kate Entringer)