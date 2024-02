Orpea : Hausse du CA annuel, les prévisions de bénéfice d'exploitation réduites

16 février (Reuters) - Orpea a fait état vendredi d'une croissance de son chiffre d'affaires en 2023, mais a averti de plusieurs éléments susceptibles d'impacter ses bénéfices annuels. Le groupe, qui fait l'objet de poursuites judiciaires en France, notamment pour des accusations de manquements dans la prise en charge de ses résidents, a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 5,2 milliards d'euros, en hausse de 11% sur un an. Orpea a également annoncé anticiper un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et frais de location (Ebitdar) à environ 690 millions d'euros. Le groupe, qui a annoncé qu'il publiera ses comptes consolidés en mai 2024, avait déjà réduit en juillet ses prévisions annuelles d'Ebitdar dans le bas de la fourchette de 705 à 750 millions d'euros. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Zhifan Liu)