Orpea donne de nouvelles précisions sur sa valorisation

26 juin (Reuters) - Orpea SA: * PRÉCISIONS SUR LES DEUX RAPPORTS D'EXPERTISE INDÉPENDANTE RÉALISÉS POUR LE COMPTE DU TRIBUNAL DE COMMERCE SPÉCIALISÉ DE NANTERRE ET MIS À DISPOSITION LE 23 JUIN 2023 SUR LE SITE D'ORPEA * LES INFORMATIONS PARCELLAIRES EXTRAITES PAR CERTAINS ARTICLES DANS LA PRESSE NE PERMETTENT PAS D'AVOIR UNE APPRÉCIATION JUSTE DE LA VALEUR ACTUELLE DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ * LES CHIFFRES INDIQUÉS DANS LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA SOCIÉTÉ PUBLIÉ VENDREDI SOIR NE SONT PAS DES VALORISATIONS DE CAPITAUX PROPRES MAIS DES VALORISATIONS DES ACTIVITÉS D'UNE PART DU GROUPE ORPEA EN CONTINUITÉ D'EXPLOITATION, ET D'AUTRE PART DE LA SOCIÉTÉ ORPEA SA EN SITUATION LIQUIDATIVE * S'AGISSANT DE L'APPROCHE EN CONTINUITÉ D'EXPLOITATION DU GROUPE ORPEA, LA VALEUR D'ENTREPRISE, ESTIMÉE PAR LE CABINET LEDOUBLE ENTRE 6 MILLIARDS ET 7 MILLIARDS D'EUROS * L'APPROCHE EN SITUATION LIQUIDATIVE D'ORPEA SA VISE QUANT À ELLE À ADRESSER UN SCENARIO DANS LEQUEL LE PLAN DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE NE SERAIT PAS ADOPTÉ, ENTRAINANT UNE LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ PAR RÉALISATION DES ACTIFS PRIS ISOLÉMENT OU PAR CESSION DE L'ENSEMBLE DES ACTIFS D'ORPEA SA À UN REPRENEUR * SELON CETTE APPROCHE, LA VALEUR D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ, ESTIMÉE PAR LE CABINET LEDOUBLE ENTRE 2,6 MILLIARDS D'EUROS ET 3,7 MILLIARDS D'EUROS, EST À METTRE EN REGARD DES 7,4 MILLIARDS D'EUROS DE DETTES FINANCIÈRES DE LA SOCIÉTÉ ORPEA SA AU 31 DÉCEMBRE 2022 * DANS CHACUN DE CES SCENARIOS, PAR VOIE DE CONSÉQUENCE, LA VALEUR ÉCONOMIQUE ACTUELLE DES CAPITAUX PROPRES EST NÉGATIVE Texte original: https://tinyurl.com/5276k3bw Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)