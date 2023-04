Orpea dit ne pas avoir reçu de demande formelle de convocation d'une AG

PARIS (Reuters) - Le conseil d'administration d'Orpea n'a reçu aucune demande formelle de convocation d'une assemblée générale des actionnaires, a déclaré mardi à Reuters une porte-parole du groupe de maisons de retraite. Si une telle demande devait être formulée, le conseil d'administration l'examinerait en tenant compte de l'intérêt social et de la solidité du plan, a-t-elle ajouté. L'action Orpea grimpe depuis plusieurs jours en Bourse après des informations de presse faisant état de la demande d'un groupe d'actionnaires minoritaires, l'association Adamo, pour convoquer une assemblée générale. Dans un communiqué publié lundi, l'Adamo, qui détient 5,52% du capital d'Orpea, a confirmé demander "solennellement la tenue sans délai" d’une assemblée générale des actionnaires du groupe. L'association conteste le plan de sauvegarde présenté par Orpea, dans la tourmente depuis des accusations de mauvais traitements sur ses résidents et de malversations financières, qui se traduit par une forte dilution pour les actionnaires en raison d'augmentations de capital prévues. Dans un courriel adressé à Reuters, l'Adamo précise avoir écrit vendredi au directeur général, Laurent Guillot, et au président du conseil d'administration, Guillaume Pépy, pour leur annoncer que l'association entend demander la nomination d'un administrateur au tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir une assemblée générale. A la Bourse de Paris, l'action Orpea grimpe mardi de 14,6% à 3,50 euros à 12h45 GMT, après avoir bondi de plus de 13% lundi et de plus de 11% jeudi et vendredi derniers. (Reportage Diana Mandia, Blandine Hénault pour la version française avec la contribution de Matthieu Protard, édité par Bertrand Boucey)