Orpea dit ne pas avoir reçu de demande formelle de convocation d'une AG

Orpea dit ne pas avoir reçu de demande formelle de convocation d'une AG













PARIS, 18 avril (Reuters) - Le conseil d'administration d'Orpea n'a reçu aucune demande formelle de convocation d'une assemblée générale des actionnaires, a indiqué mardi à Reuters une porte-parole du groupe. Si une telle demande devait être formulée, le conseil d'administration l'examinerait en prenant compte de l'intérêt social et de la solidité du plan, a-t-elle ajouté. L'action Orpea grimpe depuis plusieurs jours en Bourse après des informations de presse faisant état de la demande d'un groupe d'actionnaires minoritaires, l'association Adamo, pour convoquer une assemblée générale. Selon un avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'Adamo détient 5,52% du capital d'Orpea et 5,23% des droits de vote du groupe. (Reportage Diana Mandia, Blandine Hénault pour la version française avec la contribution de Matthieu Protard, édité par)