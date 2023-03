Orpea chute avec l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée

PARIS (Reuters) - L'action Orpea chute lundi en matinée en Bourse après l'annonce par le groupe d'une procédure de sauvegarde accélérée, qui devrait se traduire par une forte dilution pour les actionnaires existants. Vers 08h15 GMT, le titre recule de 11,83% à 2,034 euro, plus forte baisse du SBF 120 (+0,69%). "Orpea annonce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre, assortie d'une période d'observation initiale fixée à deux mois, qui pourra être renouvelée de deux mois supplémentaires sans excéder une durée totale de 4 mois maximum", écrit le groupe d'Ehpad dans un communiqué publié vendredi soir. Le plan de restructuration d'Orpea entraînera une importante dilution pour les actionnaires actuels puisque les augmentations de capital prévus devraient se réaliser à des prix d'émission bien inférieurs au niveaux actuels du cours de Bourse, précise le groupe de maisons de retraite. (Reportage Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)