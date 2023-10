Orpea chute après un ajustement à la baisse de son bénéfice annuel

PARIS (Reuters) - Orpea chute jeudi en matinée en Bourse après avoir annoncé mercredi soir tabler sur un bénéfice d'exploitation annuel en bas de la fourchette indiquée en juillet. A la Bourse de Paris, vers 07h25 GMT, Orpea recule de 10,32%, lanterne rouge de l'indice SBF.120 (+0,29%). L'action, qui a été suspendue dans les premiers échanges, a perdu jusqu'à 15% avant de reprendre sa cotation. Pour justifier la révision à la baisse de ses prévisions, Orpea a cité une augmentation des coûts n'ayant pas été totalement absorbée par des hausses de prix. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)