Orpea annonce une 1ère augmentation de capital

13 novembre (Reuters) - Orpea SA: * 1ÈRE AUGMENTATION DE CAPITAL // EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE * DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE ACCELEREE ARRETE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE SPECIALISE DE NANTERRE LE 24 JUILLET 2023 * ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES D'ENVIRON 3,9 MILLIARDS D'EUROS * PRIX DE SOUSCRIPTION : 0,0601 EURO PAR ACTION NOUVELLE * PARITÉ DE SOUSCRIPTION : 999 ACTIONS NOUVELLES POUR 1 ACTION EXISTANTE * PÉRIODE DE NÉGOCIATION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION : DU 14 AU 23 NOVEMBRE 2023 INCLUS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)