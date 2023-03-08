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Orpea annonce un financement complémentaire via un crédit syndiqué garanti de 600 ME

Orpea annonce un financement complémentaire via un crédit syndiqué garanti de 600 ME

8 mars (Reuters) - Orpea SA

* FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE VIA UN CRÉDIT SYNDIQUÉ SÉCURISÉ D'UN MONTANT DE 600 MILLIONS D'EUROS

* CE FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE SÉCURISÉ SERA MIS À DISPOSITION DES SOCIÉTÉS NIORT 94 ET NIORT 95, QUI DÉTIENDRONT UNE PARTIE DES ACTIFS IMMOBILIERS DU GROUPE

* UNE FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE, D'UN MONTANT DE 400 MILLIONS D'EUROS, ARRIVANT À ÉCHÉANCE LE 30 JUIN 2026

* DEUX FACILITÉS DE CRÉDIT, POUR UN TOTAL DE 200 MLNS D'EUROS, ARRIVANT À ÉCHÉANCE À LA PLUS PROCHE DES DATES SUIVANTES : 31 DÉCEMBRE 2023 OU 5 JOURS OUVRÉS

* CES FACILITÉS DE CRÉDIT PORTERONT INTÉRÊT À UN TAUX ÉGAL À L'EURIBOR, AUGMENTÉ D'UNE MARGE DE 2,00%

* AMÉNAGEMENT DE LA DOCUMENTATION DU FINANCEMENT EXISTANT AVEC MARGE RÉDUITE À 2,00% L'AN

* ENGAGEMENT DE CESSION D'ACTIFS IMMOBILIERS DE 1,25 MILLIARD D'EUROS

* 75% DES PRODUITS NETS DE CESSION D'ACTIFS APPLIQUÉ EN REMBOURSEMENT ANTICIPÉ OBLIGATOIRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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