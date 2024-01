Orpea annonce le lancement d'une augmentation de capital d'environ 390 ME

18 janvier (Reuters) - Orpea SA: * ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES D'ENVIRON 390 MILLIONS D'EUROS * PRIX DE SOUSCRIPTION : 0,0133 EURO (PRIME D'ÉMISSION INCLUSE) PAR ACTION NOUVELLE * PÉRIODE DE NÉGOCIATION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION : DU 19 AU 31 JANVIER 2024 INCLUS * ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION DES MEMBRES DU GROUPEMENT À HAUTEUR D'ENVIRON 196 MILLIONS D'EUROS ET GARANTIE DU SOLDE PAR LES MEMBRES DU STEERCO Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)