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Orpea annonce le lancement d'une augmentation de capital d'environ 390 ME

Orpea annonce le lancement d'une augmentation de capital d'environ 390 ME

18 janvier (Reuters) - Orpea SA:

* ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES D'ENVIRON 390 MILLIONS D'EUROS

* PRIX DE SOUSCRIPTION : 0,0133 EURO (PRIME D'ÉMISSION INCLUSE) PAR ACTION NOUVELLE

* PÉRIODE DE NÉGOCIATION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION : DU 19 AU 31 JANVIER 2024 INCLUS

* ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION DES MEMBRES DU GROUPEMENT À HAUTEUR D'ENVIRON 196 MILLIONS D'EUROS ET GARANTIE DU SOLDE PAR LES MEMBRES DU STEERCO Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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