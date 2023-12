Orpea annonce le lancement d'une augmentation de capital

Orpea annonce le lancement d'une augmentation de capital













6 décembre (Reuters) - Orpea SA: * ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION RÉSERVÉ À LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, LA MAIF, CNP ASSURANCES ET MACSF EPARGNE RETRAITE * PRIX DE SOUSCRIPTION : 0,0178 EUR PAR ACTION * DROIT DE PRIORITE POUR LES ACTIONNAIRES INSCRITS AU 15 NOVEMBRE 2023 : DU 6 AU 12 DECEMBRE 2023 INCLUS * DATE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL DU GROUPEMENT PREVUE POUR LE 19 DECEMBRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)