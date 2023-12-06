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Orpea annonce le lancement d'une augmentation de capital

Orpea annonce le lancement d'une augmentation de capital

6 décembre (Reuters) - Orpea SA:

* ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION RÉSERVÉ À LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, LA MAIF, CNP ASSURANCES ET MACSF EPARGNE RETRAITE

* PRIX DE SOUSCRIPTION : 0,0178 EUR PAR ACTION

* DROIT DE PRIORITE POUR LES ACTIONNAIRES INSCRITS AU 15 NOVEMBRE 2023 : DU 6 AU 12 DECEMBRE 2023 INCLUS

* DATE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL DU GROUPEMENT PREVUE POUR LE 19 DECEMBRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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