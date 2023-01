Orpea annonce la reprise des discussions entre investisseurs et créanciers

PARIS, 30 janvier (Reuters) - Orpea a annoncé lundi la reprise des discussions avec un groupe d'investisseurs mené par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et des créanciers détenant environ 50% de sa dette non sécurisée, d'un montant de 3,8 milliards d'euros.

Le gestionnaire de maisons de retraite a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de ses actions et de l'ensemble de ses titres obligataires dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse. (Rédigé par Bertrand Boucey)