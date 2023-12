Orpea annonce 500 millions euros de cessions en 2024

(Reuters) - Le groupe d'Ehpad Orpéa a annoncé mardi prévoir 500 millions d'euros de cessions en 2024 dans le cadre de la poursuite de son plan de refondation. Cette annonce intervient alors que la société, lourdement endettée et ébranlée par des accusations de manquements dans la prise en charge des résidents et de malversations financières, est en pleine procédure de sauvegarde accelérée et se prépare à la prise de contrôle du consortium mené par la Caisse des Dépôts. Le groupe, qui faisait mardi le bilan un an après l'annonce de son plan de refondation, prévoit également de lancer une foncière et de se doter d'une nouvelle identité pour devenir une société à mission en 2025. (Rédigé par Gaëlle Sheehan, avec la contribution de Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)