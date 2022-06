Orpea a pris note de la lettre ouverte adressée par un collectif d'investisseurs

10 juin (Reuters) - Orpea SA:

* RÉPONSE DE MONSIEUR PHILIPPE CHARRIER, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ORPEA, À LA LETTRE DE L'INVESTOR INITIATIVE FOR RESPONSIBLE CARE

* NOUS PRENONS NOTE DES INTERROGATIONS ET PROPOSITIONS PUBLIÉES PAR L'INVESTOR INITIATIVE FOR RESPONSIBLE CARE ET VEILLERONS À UN DIALOGUE CONSTRUCTIF AVEC L'ENSEMBLE DE NOS PARTIES PRENANTES-PDG