Orbital Matter, partenaire de Thales Alenia Space, lève plus de 1 million d'euros pour accélérer la fabrication en orbite

14 décembre (Reuters) - Orbittal Matter: * ORBITAL MATTER LÈVE PLUS D'1 MILLION D'EUROS POUR CONTRIBUER À ACCÉLÉRER LA FABRICATION EN ORBITE * FINANCEMENT D'AMORÇAGE A ÉTÉ OBTENU EN PREMIER LIEU AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE CAPITAL-RISQUE SUNFISH PARTNERS * EN SEPTEMBRE , ORBITAL MATTER A SIGNÉ UN PROTOCOLE D'ACCORD AVEC THALES ALENIA SPACE PRÉVOYANT DE REJOINDRE SON INCUBATEUR SPACE BUSINESS CATALYST * "LES ÉQUIPES DE THALES ALENIA SPACE SE FÉLICITENT DE L'ISSUE FAVORABLE DU TOUR DE TABLE D'ORBITAL MATTER" - VINCENT CLOT, DE THALES ALENIA SPACE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)