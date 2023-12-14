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Orbital Matter, partenaire de Thales Alenia Space, lève plus de 1 million d'euros pour accélérer la fabrication en orbite

Orbital Matter, partenaire de Thales Alenia Space, lève plus de 1 million d'euros pour accélérer la fabrication en orbite

14 décembre (Reuters) - Orbittal Matter:

* ORBITAL MATTER LÈVE PLUS D'1 MILLION D'EUROS POUR CONTRIBUER À ACCÉLÉRER LA FABRICATION EN ORBITE

* FINANCEMENT D'AMORÇAGE A ÉTÉ OBTENU EN PREMIER LIEU AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE CAPITAL-RISQUE SUNFISH PARTNERS

* EN SEPTEMBRE , ORBITAL MATTER A SIGNÉ UN PROTOCOLE D'ACCORD AVEC THALES ALENIA SPACE PRÉVOYANT DE REJOINDRE SON INCUBATEUR SPACE BUSINESS CATALYST

* "LES ÉQUIPES DE THALES ALENIA SPACE SE FÉLICITENT DE L'ISSUE FAVORABLE DU TOUR DE TABLE D'ORBITAL MATTER" - VINCENT CLOT, DE THALES ALENIA SPACE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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