Orange : Stéphane Richard a renoncé à une rémunération exceptionnelle

PARIS, 17 mai (Reuters) - Orange a annoncé mardi que son ancien patron Stéphane Richard avait renoncé à une rémunération exceptionnelle de 475.000 euros bruts au titre de l'année 2022 proposée par le conseil d'administration du groupe dans le cadre du départ du dirigeant.

Dans un communiqué, le groupe télécoms a indiqué que Stéphane Richard, directeur général jusque début avril dernier et président jusqu'à la prochaine assemblée générale prévue jeudi prochain, avait décidé de renoncer à cette rémunération du fait de l'"incompréhension de certains actionnaires qui considèrent que cette attribution n'est pas conforme aux principes qui doivent s'appliquer à la rémunération des mandataires sociaux et que cette modalité aurait dû être prévue et anticipée". (Rédigé par Bertrand Boucey et Jean Terzian)