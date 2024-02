Orange/Masmovil: Bruxelles reporte au 22 février la décision sur le projet de fusion

Orange/Masmovil: Bruxelles reporte au 22 février la décision sur le projet de fusion













Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a repoussé au 22 février la date limite de sa décision sur le projet de rapprochement d'Orange et de son rival MasMovil en Espagne, selon une mise à jour publiée sur le site internet de l'instance. L'échéance précédente était fixée au 15 février. L'autorité européenne chargée de veiller à l'application des règles de concurrence prolonge généralement les délais en attendant que les entreprises fournissent les informations demandées. La Commission devrait donner son feu vert à l'accord, d'une valeur de 18,6 milliards d'euros, après que les deux groupes ont accepté de vendre une fréquence à la société roumaine Digi et de lui donner une option pour un accord de service d'itinérance national, ont dit des sources à Reuters en janvier. (Reportage Foo Yun Chee ; version française Diana Mandiá)