Orange : Les résultats du 2e trimestre tirés par l'Afrique/Moyen Orient

PARIS (Reuters) - Orange a annoncé jeudi une légère hausse de son bénéfice d'exploitation de référence au deuxième trimestre, de 0,5% par rapport à l'année précédente, la forte croissance de sa division Afrique/Moyen-Orient ayant compensé la baisse de l'activité en France et en Espagne.

Le groupe peine à renouer avec la croissance sur ses deux plus grands marchés, la France et l'Espagne, où la concurrence est sévère et où il doit procéder à des investissements élevés dans la fibre.

L'EBITDAaL - l'indicateur phare du groupe en matière de résultat d'exploitation - a atteint 3,31 milliards d'euros sur la période, un chiffre en ligne avec la moyenne des 14 estimations des analystes interrogés par l'entreprise. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a diminué de 0,4% sur une base comparable, pour atteindre 10,7 milliards d'euros. Orange a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année, notamment une augmentation du bénéfice d'exploitation de base comprise entre 2,5% et 3%.

Il a indiqué qu'il proposerait un dividende de 70 centimes d'euro par action au titre de l'exercice 2022, conformément à ce qui était prévu.

En marge de ses activités télécoms, Orange a tenté de développer une activité de banque en ligne, dont les investissements coûteux n'ont pas encore porté leurs fruits.

Le groupe a également transféré ses tours de téléphonie mobile en Espagne et en France dans une entité distincte, TOTEM, dans l'espoir de susciter l'intérêt des investisseurs pour les infrastructures de télécommunications. De son côté, l'activité espagnole du groupe pèse depuis quelque temps sur les bénéfices. Orange table sur une amélioration des résultats en Espagne à partir de l'année prochaine, ce qui pourrait être favorisé par la fusion de ses activités dans le pays avec celles de MasMovil pour un montant de 18,6 milliards d'euros. [nL8N2Z407B]

Le directeur financier d'Orange, Ramon Fernandez, a déclaré par ailleurs lors d'une conférence de presse téléphonique que le groupe avait demandé à l'Arcep, l'autorité française de régulation des télécommunications, l'autorisation de prolonger son lucratif contrat d'itinérance avec son rival Iliad sur les réseaux mobiles 2G et 3G.

Ramon Fernandez a refusé de préciser les modalités de cet accord.

Christel Heydemann, qui a pris ses fonctions de directrice générale du groupe début avril, présentera les prochains objectifs et la stratégie à moyen terme du groupe en février 2023, a-t-il ajouté.

