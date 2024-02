Orange : L'EBITDAaL 2023 dépasse les attentes, solides performances en Europe

Orange : L'EBITDAaL 2023 dépasse les attentes, solides performances en Europe













15 février (Reuters) - L'opérateur de télécommunications Orange a fait état jeudi d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après location (EBITDAaL) - son indicateur clé de rentabilité - pour 2023 légèrement au dessus des attentes, citant une solide performance en Europe et un effort sur les prix dans un marché moins dynamique. L'EBITDAaL a augmenté de 1,3% à base comparables à 13,04 milliards d'euros, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 13 milliards d'euros, selon un consensus compilé par l'entreprise. (Reportage Diana Mandiá à Gdansk; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)